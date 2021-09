Desde el plató de ‘Sálvame’, Carmen Borrego le plantaba cara: “No me conoces y tú misma has reconocido que mi sobrina no te ha hablado de mí”. Es más, le preguntaba si Alejandra era consciente de la visita de Liz al programa y la invitada asentía: “¡Ah! Que vienes con el consentimiento, me extraña que mi sobrina te haya dicho que vengas aquí”.