Ésta exempleada aseguró que Antonio David Flores grababa las conversaciones que se tenían dentro de la casa de Rocío Jurado desde el año 1999 y, en esas grabaciones, hay información verdaderamente comprometedora de todos los miembros de la familia. Tanto es así, que algunas charlas que no se van a publicar nunca por el daño irreparable que pudieran hacer.

"Juro que ni tengo, ni he escuchado esas cintas"

Además de soltar esta bomba, Raquel dijo que estas grabaciones ya fueron escuchadas en el año 2013 ¡por una colaboradora de este programa!: Lydia Lozano. Ella lo ha negado rotundamente hoy en ‘Sálvame’: “Puedo jurar que ni tengo ni he escuchado esas cintas. De haberlo hecho, algunas de las veces en las que me ha increpado Antonio David le hubiera soltado que el graba a la jurado.

Sin embargo, Raquel, que está muy segura de lo que ha dicho, ha llamado al programa en directo para darle directamente a Lydia Lozano su versión: “Yo contacté contigo por e-mail diciéndote que tenía esos contenidos y tú me llamaste directamente a mí. Te mandé las grabaciones e hiciste una conversión y, luego, no las quisiste usar. Me las devolviste con un mensajero y, dentro del sobre, había una factura de ‘La fábrica de la tele’.