Lydia Lozano, sobre la información que proporcionó: "He pensado en cosas que me han pasado y tengo mis dudas"

"Con ese mensaje no puedo poner la mano en el fuego. Te puedo creer a ti, pero como lo que tengo es tan fuerte... sigo confiando en mi fuente. No me puedo creer que tenga tanta información", le ha dicho a su compañero. Aún así, la colaboradora no está muy convencida: "He empezado a pensar en cosas que han pasado y tengo mis dudas".