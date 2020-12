Lydia Lozano no puede contener las lágrimas recordando su peor tarde del año: “Me hubiera ido del programa”

A unas horas de acabar con el 2020, Lydia Lozano ha revivido su peor tarde en ‘Sálvame’. Como no podía ser de otra manera, ese momento para olvidar vino de la mano de un nombre que ella no quiere ni pronunciar: Ylenia Carrisi, la hija de Albano.

Lydia explicaba que esa tarde fue la más dura del año : “Que se deje de hablar del tema. Lo he dicho mil veces. Ese día yo decía: ‘no puede ser”, y confesaba estar molesta por tener que volver a hablar del tema: “El 31 de diciembre terminar hablando de Ylenia, ¿qué quieres que te diga?”.

Disgustada, la colaboradora explicó que este tema le duele mucho, al punto de haber estado a punto de dejar su trabajo: “La gente no se lo cree pero me hubiera ido, claro que me hubiera ido del programa”.