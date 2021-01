Miguel Temprano es el paparazzi que dice haber tenido algo con Lydia Lozano, según Kiko Hernández

En pleno debate sobre fidelidad, parejas y lealtad, Paz Padilla le preguntaba a Lydia Lozano si nunca ha querido estar con otro hombre que no sea su marido, Charly. Ella le respondía que conoció a muchos otros antes, bromeaba con que su corazón había sido "una pensión", pero Kiko Hernández decía entonces: "Antes y después".

El comentario desataba la polémica. Lydia Lozano lo negaba, se cabreaba y le decía al colaborador: "Tira, tira" y es que, según Hernández, hay un paparazzi que dice haber tenido algo con la colaboradora de 'Sálvame'. Ella se negaba a decir ni una sola palabra para así evitar titulares, así que la decisión de conocer o no la identidad de la persona ha quedado en manos de la audiencia.

La decisión de la audiencia de Telecinco.es

Lydia se mostraba ajena a la polémica, ya lo había negado, aseguraba que esto no iba a causarle problemas en casa e invitaba a Kiko Hernández a que se currara la información: "Eres tú el que ha sacado el tema"; "no, es este señor el que me lo ha dicho a mí", respondía Kiko.