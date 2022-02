Lydia Lozano, sobre el exnovio de Oriana tras el escandaloso suceso: "Él ha estado en la cárcel"

Tras el escandaloso suceso ocurrido el pasado fin de semana entre Oriana Marzoli y su exnovio , Eugenio Gallego, hemos podido saber que fue la madre de la influencer quien llamó a la policía. Intentando dejar claro que su hija no es conflictiva, informaba también de que el caso ya había sido archivado porque ambos decidieron de muto acuerdo no declarar.

Lydia Lozano ha tomado la palabra en plató: "Oriana no conoce a los padres de él. Él tiene tres casos gordos. Él ha estado en la cárcel. De hecho, Oriana el otro día me cuenta 'No pongo denuncia porque no quiero perjudicarle'. No creo que los padres estén amenazándola".