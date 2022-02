Oriana Marzoli, en comisaría tras protagonizar un serio altercado con un exnovio

Iván ha explicado que la detención de Oriana y este "exnovio" no es algo que le sorprenda: "No sé si es esta persona a la que os refería, pero intuyo que sí porque tienen una relación bastante rara , siempre están discutiendo y teniendo movidas".

El exsuperviviente ha contado que en una ocasión presenció un conflicto entre la pareja en una discoteca: "Llegaron a meterme a mí por medio, Oriana es una persona muy impulsiva que cuando se pone nerviosa no controla, yo con ella me he llevado más de un susto, cuando discutíamos yo me quitaba de en medio porque sé cómo se pone Oriana y no quería problemas".