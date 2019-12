La madre de Adara responde a Hugo Sierra y le manda un mensaje: "Me fío de ti"

Tras las declaraciones de Hugo Sierra en una revista dando a entender que la madre de Adara no se alegró del embarazo de su hija, Elena ha visitado 'Sálvame' para hablar sobre ello. Asegura que no es verdad pero que le hubiese gustado que la pareja se hubiese conocido más: "Me hubiera gustado que se hubieran guardado los tiempos". Además, ha querido mandarle un mensaje: "Me fío de ti, vas a entrar de corazón para no desestabilizarla y que la vas a dar un abrazo. Si esto se ha terminado, las cosas las hablareis y lo haréis de la mejor manera".