El maestro Joao le lee el culo a Rafa Mora y Jorge Javier no se pierde el momento: “Quiero verlo”

Jorge Javier Vázquez no ha desaprovechado la ocasión de tener en el plató de ‘Sálvame’ al Maestro Joao y le ha pedido que le haga un favor: leerle el culo a Rafa Mora. Aunque el colaborador se haya resistido alegando que no tenía el culo depilado, esto no ha sido un impedimento ni para el maestro Joao ni para Jorge Javier, quien quería estar presente mientras Rafa Mora se bajaba los pantalones “para verle el culo”.