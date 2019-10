El polémico comentario de Maite Galdeano sobre los hombres: "Aunque no sea un castillo, sufres y me pones un piso"

Maite Galdeano y su hijo Cristian se sometieron a terapia con la coach del programa Cristina Soria para resolver las diferencias que les separan. En dicha terapia, salió el nombre de Sofía Suescun, hija de Maite, lo que sacó a relucir sus pensamientos más machista dejando muy claro que su hija tiene que encontrar a un hombre que le compre una vivienda porque Sofía no puede ponerle las cosas en “bandeja” a los hombres: “Ponme tú el hogar, comprarme si no es un castillo una casa normal, pero sufres y me pones el piso”.