Maite Galdeano: “Mi hija por menos de 2.000€ no se pone un vestido”

Tras saltar la polémica de que Sofía Suescun devuelve la ropa después de usar en las galas y que una marca de ropa le reclame públicamente que no cumplen su acuerdo de etiquetar su marca en las fotos en las que luce la ropa que le regalan, Maite Galdeano ha defendido a su hija, pero no le ha salido del todo bien. Belén Esteban ha aclarado que la marca que Maite asegura que viste a su hija no lo hace, pero la Galdeano ha insistido en que sí y que las marcas se pegan por vestir a su hija. Eso sí, según Maite, Sofía es una influencer de primera y que por menos de 2.000€ no se pone nada ni que la regalen.