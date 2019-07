El ‘boca-pato’ a Gema López no es la primera ‘liada’ de Maite Galdeano: así se las gasta 'la elegida de Dios' en ‘Sálvame’

Sergi Ferré encontró a Maite Galdeano mientras paseaba a sus perros y lo hacía casi en bikini porque "no veas lo que quema Madrid". Sin embargo, esto no es lo único que nos sorprendió y es que la exconcursante de 'GH' está muy molesta con Gema López por la información que dio sobre su hija... Le llamó "bocachancla" y "boca de pato" además de advertirle que se atenga "a las consecuencias" porque lo ha puesto en manos de sus abogados.

Todo ello lo hizo con un juguete en forma de rosquilla de sus mascotas en la mano y acababa su intervención empezando la guerra lanzando simulados disparos al aire... Pero lo cierto es que no es la primera vez que vemos algo así, echamos la vista atrás para recordar sus momentos más divertidos en 'Sálvame'.

“Tengo unas ganas de hombre…”

Hilarante fue escuchar los audios que Maite le envió a Kiko Hernández. Aquel día, Jorge Javier Vázquez bromeaba con la posibilidad de que Maite fuera la niñera de sus hijas pero él le demostró que no era la más idónea. Al parecer, a Maite le dio por enviar menajes de voz al colaborador sin parar y, en uno de ellos, le decía cosas como esta: “Tengo unas ganas de un hombre que tele marinera”.

¿Es Maite? ¿De verdad?

Sergi Ferré lo tenía claro, pero nosotros no podíamos ni imaginarlo. Maite se había hecho un retoquito estético y, para ocultar la intervención, se cubrió con una gran bufanda y simulaba hablar en árabe con voz chillona para disimular. Ni Sergi, acostumbrado a los entrevistados más regateadores, fue capaz de contener la risa.

Dos perros y tres gatos: las mascotas de Maite

Ella no se encontraba muy bien, no podía ir a plató, así que ‘Sálvame’ fue a la montaña. Por aquel entonces, Sofía Suescun concursaba en ‘Supervivientes’ y Maite nos hablaba de la participación de su hija en el reality desde el sofá de casa y (muy) acompañada, en concreto por tres gatos y dos perros, sus mascotas. El momento no tiene precio…