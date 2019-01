Makoke no miente: Kiko se mete en su casa y encuentra la nota que le dejó Brad Pitt

"La nota tiene membrete y es de 1997"

El colaborador ha entrado con ella y, a los cinco minutos, han salido juntos y Kiko ha dado su veredicto: “Makoke no miente. En mis manos tengo el famoso papelito que Brad Pitt le dejó a Makoke en el Ritz. Lleva membrete del hotel y se ve que, en 1997, el teléfono no llevaba prefijo. He llamado y, efectivamente, me lo han cogido en el Ritz… No pone exactamente ‘With love’ pero la nota evidencia que estuvieron juntos”.