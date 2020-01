La margarita Gustavo decide: se quieren o no se quieren Gianmarco y Adara

Me quiere, no me quiere, me quiere… 'Sálvame' deshoja la margarita Gustavo como si una relación de adolescentes se tratase, para saber si finalmente se quieren o no Gianmarco y Adara. Tras arrancar la última hoja de la margarita, podemos asegurar que la ganadora de 'GH VIP 7' ha vuelto a caer rendida a los encantos italianos de Gianmarco. Tanto es así, que tras solucionar todos sus problemas, se estarían planteando abandonar la casa de 'El tiempo de descuento' juntos para comenzar una relación alejada de los medios. Gianmarco ha conseguido que Adara vuelva a fijarse en él y derribar la barrera con la que ella entró en la casa.