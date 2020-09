La crisis por el covid llevó a Mari Cielo Pajares a comercializar fotos subidas de tono: "No podía hacer otra cosa"

La hija de Andrés Pajares explica lo complicado de su situación económica

'Sálvame' destapaba la forma en la que algunos famosos están consiguiendo ingresos tras la crisis por el covid. Se trata de una aplicación en la que comparten contenido erótico, desde imágenes sugerentes hasta vídeos de alto voltaje. El programa reveló algunos nombres de los rostros conocidos que están en la app. Entre ellos, el de Mari Cielo Pajares.

La hija de Antonio Pajares ha visitado 'Sálvame' y se ha abierto hablando de su situación. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que yo tenía como fuente de ingresos se desvanece. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler etc", explicaba.

"Yo he tocado fondo muchas veces cuando me tocó emigrar. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá. Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa", confesaba.

La reacción de Andrés Pajares al enterarse de que su hija está en la app