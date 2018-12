María Jesús Ruiz se sincera en una ‘autoentrevista’: “Gil Silgado ha sido el hombre que más ha marcado mi vida”

La modelo niega ser una ‘cazafortunas’. “Yo me enamoré del padre de Alba hasta las trancas porque si no, nada me hubiese retenido a él”, asevera. “Yo estuve con él en la época más dura de su vida. Tuve que dejarle dinero, y nosotros seguíamos juntos. Me rio de la gente que dice que solo estuve con él por algún tipo de interés”, dice en su ‘autoentrevista’.