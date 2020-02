María Jesús Ruiz quiere superarse en su nueva etapa: "Puedes aprender de tus tropiezos o del eco de la caída"

Arrancó subida en una calesa, la modelo compartía en redes una instantánea del momento y su debut no pudo ser mejor. Se metió en la piel de Alaska al grito de ‘A quién le importa’ y lo cierto es que el tema no podía ser más apropiado: María Jesús quería regresar a ‘Sálvame’ olvidando las polémicas que ha protagonizado. “Mi destino es el que yo decido”, decía ella en su perfil de Instagram dando las gracias al equipo.

María Jesús no podía evitar romperse, primero durante su sesión de coaching con Cristina Soria y luego en directo. Recordando sus polémicas en ‘Sálvame’, confesaba que no lo ha superado y que tiene miedo a que se repita. Para muchos, su problema es de credibilidad y María Jesús asentía: “Pues me la tendré que ganar”, decía.