Un menor, en estado crítico tras ser apuñalado en el cuello, pecho y espalda en Villanueva de la Cañada

Antonio Rodríguez 09 ABR 2026 - 22:45h.

El menor de edad estaba en parada cardiorrespiratoria y lo trasladaron en helicóptero en estado crítico

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Villanueva de la CañadaUn menor de edad se encuentra en estado crítico tras ser apuñalado en la tarde del jueves en el centro cultural La Despernada, situado en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Los servicios de emergencias del 112 ha informado de que ha tenido el aviso del trágico suceso alrededor de las 19:45 horas, momento en el que llegó la llamada de auxilio a la central. A partir de ahí, los equipos del Summa 112 se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde hallaron al joven tendido en el suelo.

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Los médicos detallan que se encontraron al menor en plena parada cardiorrespiratoria tras haber recibido fuertes heridas en el tórax, el cuello y la espalda. En ese momento, servicios de emergencias trabajaron en estabilizar al joven y trasladarlo en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se encuentra con un pronósico crítico.

Los agentes de la Guardia Civil se presentaron en la escena del ataque e iniciaron una investigación del suceso donde están trabajando agentes de policía judicial y de seguridad ciudadana de la benemérita. Por el momento, según informan dese la propia Guardia Civil, no se han producido detenciones.

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Gema R. Leal, supervisora de Summa112, explica que "recibimos la llamada, era un menor que encontrarmos con multiples heridas de arma blanca en cuello, pecho y espalda". Por último, la sanitaria sentencia: "Entró en parada cardiorespiratoria, se revierte y se desplaza al Hospital 12 de Octubre en estado crítico".