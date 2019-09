Después de haber estado informando sobre su estado de salud, María Jiménez reaparece en 'Sábado Deluxe' coincidiendo así con la vuelta de Jorge Javier al programa. La cantante ha querido tranquilizar a los colaboradores tras todo lo ocurrido: “Yo no me enteré de prácticamente nada, estaba como en coma”. Habiendo superado la enfermedad, la famosa María Jiménez reaparece para hablar sobre los momentos más duros: “Me dieron por muerta, cuando me enteré me puse a cantar”