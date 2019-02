Tras atacar públicamente a 'Sálvame', María Lapiedra ha venido al plató para hablar de su ruptura con Gustavo González . Ha pedido perdón a la primera mujer de nuestro colaborador, a sus hijos y se ha enfrentado a él a través de una llamada telefónica: "No sé porque llamas para discutir chorradas".

La ruptura de María Lapiedra y Gustavo González ha dejado varios heridos por el camino. La ex de nuestro colaborador aseguró que Antonio Montero tambiém le había sido desleal a su mujer (después de que él la atacara) y ha asegurado en ‘Sálvame’ saber secretos de más colaboradores: “Tengo informaciones que todavía no han salido”. María ha explicado que Gustavo le contaba "cotilleos" de sus compañeros en la intimidad aunque no ha querido desvelarlos: “No voy a ser yo quien los saque”.