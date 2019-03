María Lapiedra niega que su ruptura con Gustavo González sea un montaje y dice de su viaje juntos: “Quedamos para hablar”

Gustavo González y María Lapiedra anunciaron su ruptura y explicaron sus motivos en distintas exclusivas pero, apenas 10 días después, les hemos visto juntos en Zúrich. María cuenta que el viaje estaba previsto, que no durmieron juntos, que solo vio a Gustavo unas horas y que quedaron porque tenían “una conversación pendiente”. Sin embargo, dice una y otra vez que no han arreglado nada y que su ruptura sigue siendo un hecho.

Al parecer, estaba previsto que visitaran a su amiga, Gustavo negaba la reconciliación pero todos dudaban de él. 24 horas después, María ha hecho lo propio, ha justificado su viaje explicando que estaba previsto y que Gustavo no viajó con ella en un primer momento, sino que lo decidió un día después para tener allí la conversación que tenían “pendiente”.

Solo estuvieron juntos una horas, no hubo intimidad, sí algún abrazo de despedida pero nada de besos. Todo ello según la versión de María que asegura que la situación sigue tal y como estaba: “Quedamos para hablar como muchas exparejas, no hemos arreglado nada, no hemos vuelto”.