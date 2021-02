María Patiño vuelve a cargar contra Anabel Pantoja: “¡No te posiciones, pero sé justa y dale su sitio a Irene Rosales!”

Además, la colaboradora ha recordado el enfrentamiento que tuvo con Anabel Pantoja el pasado lunes y aunque ha asegurado que “he hablado con ella por teléfono”, ha querido repetirle el mensaje: “entiendo que la personas no quieran meterse en medio d situaciones tan delicadas, entiendo que no quiera perder a su familia, pero es tan importante ser justa a veces en esta vida…”.

“Yo he tenido una adicción, que es a la comida, y es muy difícil que tu entorno lo asuma, nadie es responsable de lo que te pueda llegar a pasar… pero lo que es justo decir a mí quién me ayudó. Anabel sabe que le tiene que costar muy poco trabajo decir una verdad, que no significa poner a parir a la Pantoja, y la verdad de Anabel me faltó por una vez en su vida, y esa es darle su sito a Irene Rosales. ¡No te posiciones, pero sé justa, dale su sitio a Irene Rosales, eso no es posicionarse!”, aseguraba María Patiño dirigiéndose en directo a Anabel Pantoja.