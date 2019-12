María Patiño, carga contra Antonio David: "Si quieres ganar la batalla mediática, sería justo que expliques las cosas como son"

Antonio David ha vuelto a los juzgados tras salir de 'GH VIP' porque se le ha solicitado que desembolse la fianza de 80.000 euros que le pidió Rocío Carrasco. Ante las declaraciones de Antonio tras salir del juzgado, María Patiño le ha mandado un mensaje desde su "buena fe": "Rocío te demanda por impago de pensiones cuando tenéis la custodia compartida y tú eres solvente porque trabajas en televisión. No estoy de acuerdo con Rocío pero ¿Por qué no quisiste pagar la pensión, te declaraste insolvente y por qué estás diciendo que Rocío te pide ese dinero? No es verdad, te lo solicita el juzgado de manera cautelar. Si quieres ganar la batalla mediática, sería justo que expliques al público las cosas como son".