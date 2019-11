María Patiño sale en defensa de Antonio David y manda un mensaje a Alba Carrillo: "No juzgues a otras madres si no quieres que te juzguemos a ti"

Durante la última gala de 'GH VIP' se produjo un enfrentamiento entre Alba Carrillo y Antonio David por unas imágenes en las que la concursante hablaba alto y claro sobre la relación y los problemas de Antonio David y Rocío Carrasco. María Patiño ha salido en defensa del concursante y, a pesar de que no le parece que su actitud esté siendo la mejor en el concurso, ha dejado muy claro que quiere que llegue a la semifinal: "Quiero contribuir a que haga caja cada semana porque ha tenido una imputación muy grave".

Además, la colaboradora ha recalcado que muchos "venden" su vida porque tienen problemas económicos pero Antonio David no lo ha hecho a pesar de estar "estrangulado" económicamente. También ha querido aprovechar el momento y mandarle un mensaje a Alba Carrillo: "No juzgues a otras madres si no quieres que te juzguemos a ti".