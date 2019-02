María Patiño y Diego Arrabal, enfrentados por la informaciones sobre Jesulín: “Qué mente tan machista tienes”

Tras una semana fuera, la presentadora ha explicado que quien difundió este rumor fue el propio Jesulín y que lo hizo para restarle "credibilidad" en sus informaciones. En su opinión, la mejor forma era convertirla en una mujer despechada: "Has jugado durante mucho tiempo con las mujeres, las has usado y tirado para tu propia conveniencia, yo lo he vivido y lo he sufrido".