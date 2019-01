María Patiño se vuelve a ir del plató y Raquel Bollo termina llorando

El conflicto entre las dos colaboradoras de Sálvame continúa. A Raquel Bollo no le gustó nada que, cuando María Jiménez dijo en el Deluxe que Raquel le había “arruinado” la carrera a Chiquetete, nadie dijera nada en su defensa. En un principio, las dos han protagonizado un largo y tenso silencio pero, finalmente, han hablado. María Patiño ha defendido la “profesionalidad de su equipo” y se ha marchado del plató. Al rato, Raquel se ha puesto a llorar y se ha marchado también.

El pasado lunes, María Patiño abandonaba el plató de Sálvame ante las acusaciones desobre que nadie la había defendido durante la entrevista a María Jiménez. “Vuelvo a repetir que nadie tiene la responsabilidad de lo que dijera María, pero, ha dicho Raquel. Patiño ha roto por fin su silencio y ha contestado: “YoÉsa soy yo”. Se le ha quebrado la voz y se ha ido al pasillo, pidiendo que no le siguieran las cámaras.

El resto de los colaboradores se han puesto a opinar sobre si se debía haber sido más dura con María Jiménez y Raquel Bollo, que no ha podido más, se ha puesto a llorar sin explicar por qué. Quizá porque Patiño estaba recordando que Chiquetete estuvo en un centro de rehabilitación, aunque eso no le exime porque era “responsable de sus actos” cuando estuvo con Raquel. Lejos de arreglarse, este conflicto entre las dos colaboradoras no para de crecer.