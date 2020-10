María Patiño ha guardado un escrupuloso y estricto silencio a la vuelta de un vídeo de Terelu Campos en el que abordaba todas las polémicas que le rodean a ella y a su familia y asegura no ver ‘Sálvame’ porque así es “más feliz”. Es más, reconoce que no le gusta nada que le pongan los vídeos que están en su contra o contra su familia en ‘Viva la vida’, programa en el que trabaja.

Patiño solo asentía cuando le preguntaban si se estaba contendiendo y mandaba un beso al presentador, que no paraba de interrogarla. Pero ¿Qué quiere decir la enigmática sonrisa de María Patiño?

No lo hemos sabido hasta que el propio David Valldeperas ha expresado explícitamente su deseo de escuchar a la colaboradora: “Ahora los vídeos no van a llegar a ‘Viva la vida’, van a llegar cuando a mí me dé la gana”.