Antonio David Flores se pone serio con la hija de Terelu Campos: “No incendies”

Las redes sociales nos dejan ver que existe un cierto distanciamiento entre Gloria Camila Ortega y Rocío Flores. Sobrina y tía tenían una estrechísima relación, pero no hemos vuelto a verlas juntas desde que Rocío regresara de ‘Supervivientes’, programa en el que Gloria defendió a la mujer de su padre, Ana María Aldón.

A su vuelta de Honduras, protagonizaron un tierno abrazo en el que Rocío le preguntaba si le había sentado algo mal y ella respondía que no: “¡Qué va! ¡Todo genial!”

Tras mostrar un mensaje de Gloria Camila, lo ha desmentido todo y le ha pedido un favor a Alejandra Rubio: "Si vas a dedicarte a esto déjalo claro o si vas a dedicarte a ser pirómano, déjalo claro también, para saber en qué lugar te encuentras. Te lo pido por favor desde el cariño y el respeto que no incendies. Sé que se te pegan cosas de gente alrededor pero no incendies, por favor, no inventemos".