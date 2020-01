María Teresa Campos cuenta los detalles de la ruptura en su exclusiva: "Pienso que está desquiciado pero no quita lo mal que lo ha hecho"

Edmundo dejó a la presentadora por whatsapp: "Quería que me lo dijera a la cara, pero no apareció"

Ha aclarado que han hablado por mensajes y que se comunican a través de su chófer

María Teresa Campos ha dado una exclusiva para la revista '¡HOLA!' donde ha contado todos los detalles de su ruptura con Edmundo Arrocet. Y lo ha hecho porque quiere que se sepa "la realidad" contada de su propia boca. En la entrevista cuenta cómo comenzó todo: "Últimamente estaba muy nervioso y me ponía nerviosa a mí. Todo comenzó el día de su cumpleaños. Después de apagar las velas me dijo que se iba a Málaga, yo no recordaba el evento que tenía y le pregunté. Me contestó: "Ya te lo dije" y se puso como una fiera conmigo". Al día siguiente de este episodio, Teresa ha contado que según se levantó, Edmundo le dijo que se iba.

El lunes 2 de diciembre, la presentadora recibió el famoso whatsapp: "Fui corriendo a la puerta del AVE porque quería que me lo dijera a la cara, pero no apareció. Cuando vi que no veía cogí el teléfono y le dije de todo". Aún así, María Teresa se "arrepiente": "No tenía que haberlo hecho, ese mensaje fue el detonante. Pienso que está desquiciado pero no quita lo mal que lo ha hecho". Además, ha aclarado que han hablado por mensajes y que se comunican a través de su chófer, Gustavo: "En el último mensaje me dijo que no soportaba que le humillara más".

"Me cuesta pensar que no me quisiera"

María Teresa no está de acuerdo con la "campaña" que se ha hecho en contra de Edmundo y asegura que no se cree que su expareja le haya sido desleal: "Son tonterías, nadie está con alguien que no quiere. Se ha dicho de todo pero lo que menos me esperaba es que me fuese desleal. La cosa se ha acabado pero me cuesta pensar que no me quisiera".

Vida nueva, casa nueva pero cerca de sus hijas