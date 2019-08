María Teresa Campos pierde los papeles con la prensa ante toda la presión recibida: "¡Iros ya!"

La polémica envuelve a la familia Campos durante este año. Muchos han sido los escándalos y exclusivas que han salpicado a la familia y María Teresa ya no puede con más presión. A su entrada en una clínica los periodistas han perseguido a la presentadora para que hablase sobre las últimas historias que han salido a la luz: el robo en casa de Carmen Borrego, las deslealtades de Edmundo con Gema Serrano, el polideluxe de la 'amiguita' del humorista y otros temas que preocupan a la presentadora.

Sin embargo, María Teresa ha intentado esquivar a los medios entrando rápidamente dentro de la clínica, no sin antes decir: "¡Iros ya!". Esto evidencia que el clan Campos no está atravesando su mejor momento y que la presión mediática está pudiendo con ellas.

Además, 'Sálvame' ha querido hablar con Carmen Borrego en relación a todas las críticas que ha recibido por haber esperado una semana para contar lo del robo en su casa. La hija de la Campos confiesa que no quiere hablar del tema y pide comprensión. En su exclusiva con la revista Lecturas, confesó que llevan un verano muy complicado: "Ya no sabes como tomarte las cosas, lo que más me preocupa es mi madre".