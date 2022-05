El marido de Desy Rodríguez, señalado: "Le gustan los hombres y no está enamorado de ella"

Cherilyn ha llegado a 'Sálvame' dispuesto a desenmascarar a Luciano, marido de Desy. Según cuenta, no está enamorado de la sevillana y está con ella solo por la fama. Además, ha ahondado en su pasado: " No le gustan las mujeres, le gustan los hombres y en la intimidad es "Sarita" ".

Luciano no ha querido pronunciar palabra hasta que Cherilyn ha terminado con su show: " Es todo mentira. Además, Desy sabe todo mi pasado y yo no tengo nada que esconder . Me duele por ella, porque no se lo merece". Cherilyn, por su parte, ha sido muy crítica con Luciano: "Por tu culpa Desy y yo ya no somos amigas". A lo que Luciano le ha respondido: "Desy y tú nunca habéis sido amigas".

El marido de Desy no lo ha pasado nada bien en esta situación y ha confesado: "No me parece gracioso, he perdido mi trabajo por culpa de este señor, porque no quería darme los días libres que me correspondían".