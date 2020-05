Marta López se cabrea cuando Kiko Hernández cuenta que tuvo que echar a un presentador de su habitación: "¡Te has pasado!"

Los amigos iban a reconciliarse pero ha sucedido algo... Tras un corte de publicidad, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Marta si ha estado con algún presentador de televisión, ella ni confirmaba ni desmentía y Kiko se quejaba: "Me acabo de dar cuenta de que me escucháis en publicidad".

La colaboradora dejaba claro que no ha estado con ningún presentador, aseguraba que si este comentario lo hubiera hecho otra persona, habría brotado,y reprochaba a su amigo: "Te has pasado". Sin embargo, Kiko negaba y explicaba que no ha dicho nada nuevo ni ha entrado en algo de lo que ella no haya hablado.