María Patiño revoluciona el plató junto a Rebeca: termina interpretando 'Duro de pelar' a capela

La colaboradora y la cantante, con un look de lo más colorido, lo han dado todo encima del escenario y tras defender con uñas y dientes el tema, ambas han protagonizado un momentazo cantando a capela y en directo . "Hombre, cantando sin música", ha destacado Rebeca.

Por otro lado, Samantha Hudson ha explicado lo que admira de María y es que no tiene miedo a hacerlo mal: "Te lo has pasado tan bien, los bailes increíble". "Rebeca me lo ha puesto muy fácil y la energía del plató también ayuda", ha contestado Patiño ante esto. Y Vicky Larraz ha terminado con una buena valoración: "Ha sido un himno para dos mujeres bandera y Rebeca tiene que estar muy orgullosa de la alumna que tiene en ti".