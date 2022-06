La presentadora de ‘Sálvame’ ha querido superar su actuación de la semana anterior . Adela González se ha atrevido con ‘We Will Rock You’ junto al musical que interpreta la famosa canción de Queen .

Además de cantar, bailar e interpretar, Adela se ha transformado en Freddie Mercury ¡Con bigote y todo! Tras finalizar su actuación no ha dudado en agarrarse a su compañero vocal sobre el escenario, mientras recibe el aplauso del público.

Por otro lado, la presentadora de ‘Socialité’ se estrena en el festival con una actuación que no deja indiferente a nadie. Sonia Madoc acompaña a la colaboradora con ‘Yo quiero bailar’ . Nuria Marín se convierte en Selena y revive sobre el escenario la mítica canción.

Sonrisas y mucho movimiento recorren el ‘Mediafest’, consiguiendo que el público se levante y empiece a bailar. En su primer debut como cantante puede que no haya afinado del todo, pero sí ha dado el do de pecho y al igual que dice la canción no ha parado de mover los pies.