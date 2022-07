Xur, el becario de ‘Sálvame’ que sorprende con su actitud al versionar ‘Sex bomb’

Con tan solo 11 años, Xur ya dejó alucinada a España interpretando la canción 'Pisando fuerte' de Alejandro Sanz. Después de recordaqr ese momento, Xur ha aprovechado para dedicar unas bonitas palabras a sus padres: "Son maravillosos. Sin ellos yo no estaría ahora mismo aquí. Creyeron en mí desde el primer momento y me apoyaron cuando nadie más me apoyaba. No tengo palabras para ellos, os quiero muchísimo".