Puede pasar cualquier cosa en un programa porque las cámaras están al acecho y vigilan a todos en el plató, por eso, muchos tienen que tener mucho cuidado con que no les graben. En Mediaset hemos sido testigos de muchas pilladas in fraganti, desde invitados y colaboradores que se quedan dormidos en pleno directo hasta hemos visto infidelidades. Repasamos estos momentos 'tierra trágame'.

La pillada más sonada

Belén casi se queda sin cenar

En 'La última cena' pasó de todo, como recordaréis cada viernes durante el confinamiento dos colaboradores de 'Sálvame' tenían que preparar un menú para el resto de sus compañeros. Como Belén esteban no podía ir al plató por ser una persona de riesgo de covid, la copresentadora tenía que cenar en su casa de Paracuellos. Un mensajero le tenía que llevar todos los platos en un tupper, la experiencia iba a ser máxima, pero cuando vio lo que tenía que comer, su cara cambió por completo: “¿Esto queréis que me coma?”, preguntaba muy preocupada. Pues sí. Belén se dio cuenta que no iba a cenar muy bien esa noche, así que llamó a su marido: “Cuando vengas a casa tráeme un montadito de calamares, porque hoy no ceno”, le pidió. Lo que ella no sabía era que Jorge Javier había pedido conectar de nuevo con ella, y la pilló diciendo esto a Miguel.