De este modo, pide que se destinen medios económicos para tratar casos como el suyo con profesionales cualificados: "Podríamos reducir ese gran número de personas que a día de hoy no están con nosotros".

Además, el extronista se dirigía a todos aquellos que tienen problemas: "Recordad, verbalizarlo, pedid ayuda, no tengas miedo ni vergüenza. No somos robots, no podemos lidiar solos con problemas que nos superan a nivel emocional".