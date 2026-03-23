Alejandra Rubio ha respondido en 'Vamos a ver' a las críticas por haber vendido la noticia de su segundo embarazo

El demoledor zasca de José María Almoguera a Alejandra Rubio tras el anuncio de su segundo embarazo en '¡De viernes!'

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Alejandra Rubio se convertía por primera vez en la invitada estrella de '¡De viernes!' para contar que está embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia.

La hija de Terelu Campos aseguraba que tanto ella como su pareja afrontaban pletóricos esta nueva etapa y que han intentado mantener durante todo este tiempo, en la medida de lo posible, en la más estricta intimidad.

Las críticas a Alejandra Rubio por esta entrevista no tardaron en surgir y las redes sociales se llenaban de comentarios negativos reprochándole su decisión de dar una exclusiva previo pago para a anunciar su segundo embarazo.

Alejandra Rubio: "No es cierto que no lo contara antes por la exclusiva"

Alejandra Rubio ha respondido a todos sus haters en el plató de 'Vamos a ver': "Me parece tremendo que por una buena noticia se tenga que sacar algo malo".

"Ahora, la crítica es que no lo he contado antes porque estaba esperando una exclusiva, pero es que yo ya tenía esa exclusiva desde el minuto cero. Yo no lo cuento porque tenía una serie de problemas y por motivos médicos me dicen que no lo cuente todavía, pero habría cobrado exactamente igual en el día cero que ahora", ha continuado explicando la colaboradora.

Durante su entrevista el pasado fin de semana, Alejandra contaba cómo se habían enterado los abuelos: "Lo saben todos. Cada uno se lo ha contado a sus respectivos padres". Del mismo modo, Alejandra ha trasladado el mensaje que le dieron sus suegros: "Me dijeron que están muy contentos y que qué pronto, pero consideran que también es lo mejor. Al final ellos también tiene muchos hijos y se llevan muy poco tiempo".