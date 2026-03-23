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Test de cultura general

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, ‘el más listo de la clase’: estas han sido las preguntas de 'Cultura picante' y sus increíbles respuestas

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, ‘el más listo de la clase’: estas han sido las preguntas de 'Cultura picante' y sus increíbles respuestas
Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, ‘el más listo de la clase’ en 'Supervivientes'. telecinco.es
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Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado durante la última gala al mítico juego 'Cultura picante', en donde se les ha preguntado por temas de cultura general y han tenido que ir escribiendo en las pizarras las respectivas respuestas. En caso de que acertaran, han tenido un delicioso premio: comer chocolate. En caso contrario, se han tenido que comer una guindilla y de esa manera, 'sufrir' un poquito. No obstante, alguno ha bromeado, puesto que el hambre que pasan es tan grande que para varios no ha sido sufrimiento alguno el hecho de no acertar las preguntas.

Sin duda, hay un concursante que ha acertado muchas más preguntas que el resto: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. De hecho, ha dado con todas en el clavo, excepto con una: "¿Cuál es el símbolo químico de la plata?". El nieto del mítico aventurero y documentalista Miguel de la Quadra-Salcedo ha señalado que era Arg, cuando la respuesta correcta es Ag. No obstante, el resto de preguntas las ha acertado, al completo.

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Preguntas que han ido desde algunas más básicas como "¿cuántos vértices tiene un círculo?" o "¿qué escritor era conocido como el manco de Lepanto?" hasta "¿cuál es el nombre del actual Papa? o "¿qué famoso actor interpretó Walker y era un Ranger de Texas?".

¡Dale play al vídeo y ponte a prueba!

¿Quién crees que ha sido el segundo concursante que más preguntas ha acertado, después de Alvar? ¿y el que menos y que, por lo tanto, más guindillas se ha tenido que comer? ¡dale play al vídeo y descúbrelo!

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