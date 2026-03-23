Lorena Romera 23 MAR 2026 - 09:00h.

La cantante le ha dedicado a la novia de Mario Casas un cariñoso mensaje tras anunciar que se ha comprado una casa

Melyssa Pinto comunica una feliz noticia: "No me lo creo todavía"

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Melyssa Pinto ha anunciado recientemente una feliz noticia que ha dejado a sus seguidores sin palabras. Después de un tiempo asegurando que tenía algo muy emocionante que compartir con ellos, la que fuera concursante de 'Supervivientes' compartía la esperada publicación. Un post que acumula cientos de comentarios y me gustas de sus incondicionales y en el que Ana Mena, pareja de Oscar Casas, le ha mandado un bonito mensaje.

No es la primera vez que la cantante tiene un gesto público con la que en su día fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Cuando la catalana lanzó su propia colección de zapatos, le hizo llegar un par a la artista, que no dudó en agradecer el detalle publicando un storie a través de su perfil de Instagram, ayudándola en la difusión de su línea de zapatos.

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Ahora, Melyssa Pinto ha anunciado que se ha comprado su propia casa. Una impresionante vivienda de dos plantas, con jardín y piscina, de la que ya hemos podido ver la primera imagen. "No me lo creo todavía, pero sí, es real. No imagináis mi felicidad. Esto fue algo que siempre soñé, aunque no sabía cómo llegaría a cumplirlo", escribe la que fuera concursante de 'Supervivientes' en su publicación.

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Un carrusel de imágenes en el que han comentado conocidos rostros como Sofía Suescun, que le dice "vecina", desvelando la ubicación del chalé, Melodía Peñalver, su compañera en 'La isla de las tentaciones', que le recuerda que se lo "merece todo", o Tania Medina, que le da la enhorabuena.

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Entre los mensajes, encontramos el de Ana Mena, cuñada de Mario Casas, que le ha dejado a Melyssa Pinto un corazón rojo, en señal de lo mucho que se alegra por ella y por esta nueva etapa que comienza. Un comentario que acumula cientos de ‘me gustas’ de los usuarios de las redes, que no han dejado pasar desapercibido este significativo gesto de la cantante con la exconcursante de 'Supervivientes', que, por el momento, no le ha respondido. Al menos, públicamente.