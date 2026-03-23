Pedro Jiménez 23 MAR 2026 - 01:12h.

Marisa Jara y Alejandra de la Croix toman sus respectivas decisiones definitivas tras su protocolo de abandono ante una situación inédita en 'SV'

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Jamás había pasado que una gala de 'Supervivientes' había comenzado con dos protocolos de abandono. Pues bien, este domingo ha ocurrido por primera vez. Por un lado, el de Alejandra de la Croix, quien el pasado jueves dijo basta y en pleno directo anunciaba ante Jorge Javier que quería abandonar. Posteriormente, llegaría el de Marisa Jara, que tras ser la segunda expulsada de esta edición, llegaría a 'Playa Destino' y, al poco tiempo, explotaría como nunca, en unas duras imágenes en las que se ve a la concursante completamente fuera de sí.

Pues bien, este domingo llegaba el momento de que ambas concursantes tomasen una decisión definitiva en cuanto a su continuidad y la incertidumbre ha sido máxima para los más seguidores del reality: ¿continuarían o, por el contrario, pondrían punto y final a esta aventura dos concursantes a la vez, en dos playas diferentes? Todo ha sido cuestión de tiempo, hasta que Sandra Barneda ha conectado -en primer lugar- con Alejandra de la Croix, cuando apenas había pasado una hora de programa.

Alejandra de la Croix toma una decisión definitiva

Sandra Barneda ha conectado con la activista, quien ha confesado lo siguiente: "Me encantaría decirte que increíble, porque el lugar lo merece, pero qué va... estoy 'comida' de bichos, de picaduras, afectada psicológicamente... no estoy en mi mejor momento". El intercambio de palabras ha avanzado, con una Alejandra reconociendo lo dura que es la experiencia en Honduras: "Pensaba que venía con una fortaleza física y mental... a medida que iban pasando los días, sentía una ansiedad, ataques de pánico... algo no iba bien".

Finalmente, Sandra Barneda se lo ha preguntado, no sin antes pedirle que se lo pensara, puesto que le "hacía muchísima ilusión participar en 'Supervivientes'": "¿Quieres abandonar 'Supervivientes 2026'?". Alejandra, envuelta en un mar de dudas y en plena "confusión", ha señalado rotundamente que "sí": "Quiero abandonar. Lo siento mucho por la gente que esperaba de mí otra cosa. Tampoco quiero defraudar a la gente que me apoya".

Marisa Jara, ante su decisión más complicada

Ya avanzado el ecuador del programa, Sandra Barneda ha conectado con Marisa Jara para saber qué había decidido ella: "Hace poco pasé por una depresión. Aún creo que no estoy recuperada del todo. Me da muchísimo miedo volver a estar así... no sé si me entenderás o si alguien que me vea me entenderá". No obstante, la presentadora le ha recordado que pasó por unas pruebas médicas. Ha sido en ese preciso momento cuando Marisa Jara se ha roto: "No sabía que esto era tan duro".

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Antes de hacerle la pregunta, Sandra Barneda ha dado paso a Miguel Almansa, pareja de Marisa Jara, quien se ha roto y ha provocado también que la todavía concursante se rompiera: "Sé que lo estás pasando al límite y mal... solo te pido que por nosotros, por ti y por el bebé, no salgas por la puerta de atrás. No te mereces salir así. Hazlo por ti, por mamá y por todos los que te queremos. Tú vales mucho, lucha y sigue adelante".

A la concursante se le ha cambiado la cara completamente: "Lo voy a intentar. Continúo... día a día. No sé qué va a pasar mañana", ha dicho, palabras que han provocado el fuerte aplauso del público.

La 'cara y la cruz'

Esto se ha traducido en que Alejandra ha decidido abandonar la aventura, mientras que Marisa Jara ha optado por intentarlo y seguir, por lo que hemos vivido una de cal y otra de arena, una concursante que se va y otra que se queda.