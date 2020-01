Mila Ximénez se pone tierna dedicándole el desfile a sus padres: "Me habéis dado una fuerza tremenda"

No solo desfiló, la colección lleva su nombre y pisó la pasarela al ritmó de la canción escrita por Café Quijano para ella y para la ocasión. Mila Ximénez lució un caftán rojo, caminó entre las modelos que le franqueaban y no fue hasta que abrió los brazos cuando descubrimos que su nombre estaba escrito a todo color en su look.