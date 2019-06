Mila Ximénez cuenta el origen de su conflicto con Chelo García-Cortés

Mila Ximénez explica el origen del conflicto con su compañera Chelo García-Cortés en relación al préstamo que habría hecho a la superviviente. La colaboradora relata que fue Chelo quien le pidió que estuviera con Marta Roca en su entrevista en el ‘Deluxe’ y que ahí le informaron de las palabras de Chelo sobre ella, de nuevo en relación al préstamo: “Le he contado a Marta lo de Mila porque no me fío de ella y no quiero que Marta se lleve una sorpresa”. “Aun así yo hice la entrevista a Marta y no entré en temas económicos”, asegura Ximénez. Además, ha explicado que cuando le dejó a Chelo cierta cantidad de dinero (que no va a desvelar) se metió en problemas por ni siquiera avisar al banco.