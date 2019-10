Mila Ximénez está al límite en 'GH VIP': "Se ha despertado llorando y dice que no puede más"

Omar Suárez ha contado la última hora de 'GH VIP' y ha asegurado que Mila Ximénez está teniendo un día bastante complicado. La colaboradora ya ha mostrado en más de una ocasión su descontento y sus ganas de abandonar el reality pero ¿Será esta vez al definitiva? Según Omar, la concursante quiere irse y no quiere ver a nadie porque no puede más. Durante la última gala de 'GH VIP', Mila terminó llorando pero no quiso compartir ni con sus compañeros ni con la audiencia qué le sucedía.