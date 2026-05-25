Celia Molina 25 MAY 2026 - 10:46h.

El explorador se ha casado con su novia, una fan valenciana que se trasladó a vivir con él a su santuario de animales en Tailandia

Frank Cuesta revela que han intentado quemar su santuario: "Querían incendiarlo todo, estaba planeado"

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Un año y medio después de haber evitado la prisión en Tailandia tras las denuncias presentadas contra él en cuanto a las buenas prácticas de su santuario de animales, Frank Cuesta se ha casado por sorpresa. Su nueva mujer, Paloma Ramón, ha sido quien ha publicado las fotografías de su inesperada boda, en la que ambos llevaron la vestimenta tradicional de Tailandia.

"Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia. Los animales. El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar", ha escrito ella en su cuenta de Instagram.

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¿Quién es, entonces, Paloma Ramón?, ¿con quién ha comenzado el explorador una nueva vida tras su separación de Yuyee, con quien tuvo cinco hijos en sus 21 años de matrimonio?...

Una historia de amor que comenzó con un e-mail

Paloma (valenciana, de 35 años) era una fan absoluta del trabajo que Frank en el Santuario Libertad, el complejo de animales que tiene en Tailandia. Fue ella quien, en el año 2021, le mandó un correo electrónico al aventurero, para aplaudir su labor animalista y, a partir de ahí, comenzaron a colaborar juntos a distancia.

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En 2024, Paloma se mudó definitivamente al santuario y la relación entre ambos quedó constada por su participación en el canal de Youtube de Cuesta.

Ahora, se han casado por el rito budista y en presencia de dos de los hijos que éste tuvo con Yuyee, Zape y Zorro. Y, aunque en España, nos pueda resultar raro el traje tradicional que llevaba Frank, así como su color, el rosa, lo cierto es que en Tailandia muchos hombres se casan con la misma vestimenta, por ser el rosa un símbolo de buena fortuna y la celebración.

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Los hijos de Frank, Zape y Zorro, acudieron a la boda

Además, como en el país cada día de la semana tiene asignada un color, y el rosa es el color del martes, día en el que nació su rey, es también una forma de honrar a la corona. Lo de que él también llevara su mítica gorra blanca como parte de su look y las chanclas con las que suele moverse por el santuario ya es algo que está fuera del protocolo.

Paloma eligió un Chut Thai (vestido de novia tradicional tailandés) en color blanco pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de Zape y Zorro en la boda de su padre. "Mis hijos respetan a Paloma y eso que cualquier mujer que estuviera a mi lado que no fuera su madre les caía mal", dijo el propio Cuesta en una entrevista en marzo de 2025 en el canal de Youtube de Javi Olivera.

Así comienza para él una etapa de felicidad con la que el aventurero deja atrás el duro proceso judicial que protagonizó el año pasado, tras ser acusado anónimamente de posesión de animales ilegales en su santuario. Después de haber tenido que mentir en público y declarar que nunca había tenido cáncer (que sí lo tuvo) por las presuntas amenazas que le hizo su exsocio, Frank no fue condenado a prisión, sino a pagar una multa de 800 euros con la que se finiquitó el proceso.