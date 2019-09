Sabemos qué va a hacer Mila Ximénez en ‘GH VIP’: así es la colaboradora de ‘Sálvame’ y así será como concursante

Habrá ‘brotes’

Son conocidos (y casi temidos) por todos. Mila es muy emocional y no duda en hablar tan alto como claro cuando algo no le gusta. La colaboradora protagoniza momentos arrolladores mirando a cámara y dejando las cosas claras, no importa a quién se dirija: Chelo Gª Cortés, Gema López, Lydia Lozano o Terelu Campos. Sin embargo, los más duros quizás los protagonizó con Kiko Matamoros en el pasado, cuando les enfrentaba la ya exmujer del colaborador, Makoke. Sin embargo, aunque estos enfrentamientos parecía no tener marcha atrás, sí la tenían… Pero ¿Contra quién brotará en ‘GH VIP’?