Mila Ximénez se emociona tras la marcha de Terelu Campos de ‘Sálvame’: “Dejas un hueco que no podrá cubrir nadie”

Tras días de ausencia, la noticia se confirmó. Terelu Campos se reunió con la cúpula de ‘Sálvame’ y comunicó que su decisión no tiene marcha atrás: deja ‘Sálvame’ para siempre y lo hace porque se siente débil en todos los sentidos, tanto físico como emocional. La noticia ha tenido un impacto directo en casi todos los colaboradores pero especialmente en Mila Ximénez, que pasó del reconocimiento más sincero a las disculpas públicas pasando por un abandono de plató.

“Se ha quedado huérfana conmigo en muchos momentos”

Sin embargo, también pedía que no hicieran “ejercicios de cinismo” porque aunque no hayan sido intencionados, su compañera ha sufrido “vapuleos” y entonaba su propio mea culpa: “Se ha quedado huérfana conmigo en muchos momentos”. La colaboradora ha hecho un ejercicio de reflexión, cree que podría haber dado más la cara por ella, pero en el fondo cree que estará mejor fuera de ‘Sálvame’: “Yo prefiero tenerla fuera como amiga, la voy a echar d menos, pero tal y como la veía prefiero que no esté”.