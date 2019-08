El nuevo aspecto de Miriam Sánchez y sus extraños tuits: " Vendo mis implantes de silicona por 500 euros"

Lleva cuatro años sin pisar la televisión. Muchos aseguran que Miriam Sánchez no atraviesa un buen momento económico debido a los tuits que últimamente la estrella del cine para adultos está colgando en sus redes.

Sin embargo, desde que dejó la televisión no tiene ningún ingreso conocido. Su vida ha ido cambiado poco a poco. Hace años intentó ganarse la vida como maquilladora de cadáveres, sin embargo, no hubo suerte. Además, su impactante cambio físico que ha impactado a gran parte de sus fans nos hacen ver que Miriam no está pasando su mejor momento.