Las anécdotas más divertidas de la boda de María Patiño: "Media hora antes de la boda me caían los churretes por la cara"

María confiesa que el día de la boda estaba muy agobiada por el maquillaje y la peluquería porque tal y como confiesa ella "había casi un 90% de humedad". Cuenta que le dijo a Ricardo a las cinco de la tarde que se fuera de la habitación porque quería estar sola: "Entonces me puse una mascarilla, empezó a caerse. Empecé a maquillarme y con la humedad se me caían los churretes". Finalmente, la colaboradora optó por lucir su bronceado natural y un maquillaje muy disimulado, un poco de rímel y brillo de labios.

Además, ha contado que el momento de peinarse fue una odisea porque donde estaba alojada no había secador y cuando salió a comprarlo fue aún peor: "Comprar un secador allí es como si comprases un piso. Tuvimos que dar todos los datos y nos sentamos a firmar". Pese a todos los infortunios que tuvo Patiño a la hora de arreglarse consiguió convertirse en toda una princesa: "Cuando bajé de la habitación y Ricardo me vio me dijo '¡qué guapa estás!'".