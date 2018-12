Raquel Bollo, segunda esposa de Chiquetete y con el que ya no tenía ningún tipo de relación, ha hablado por primera vez tras la muerte de su exmarido, y ha asegurado que ella no tiene ningún sentimiento pero que respeta el dolor de sus familiares, y como madre va a estar apoyando a sus hijos en este momento tan duro. Manuel Cortés también ha hablado con 'Sálvame' y se ha mostrado roto de dolor y ha explicado sus sensaciones tras la muerte de su padre con el que apenas tenía relación.

“El dolor que tengan mis hijos, yo, sinceramente,. Mentiría si dijese que lo tengo, yo no lo puedo tener. Si te separas en condiciones normales, todavía, pero nuestras circunstancias no fueron normales.”, aseguraba Raquel Bollo , segunda esposa de Chiquetete , cuando le preguntaba Paz Padilla por el fallecimiento de su exmarido , con el que ya no tenía ningún tipo de relación.

José Antonio León ha podido hablar en exclusiva con Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, que se encontraba roto de dolor y apenas podía articular palabra. “Me siento muy triste porque se ha ido una persona que es mi padre aunque no tuviera relación con él. Me he armado de valor y no quería perderme, ya que no lo hizo él, el despedirme de él”, aseguraba Manuel con la voz entrecortada y antes de responder, como pudo, a las preguntas de los colaboradores.